Tariffe acqua,Toma: indispensabile trovare accordo

Egam, sindaci del Comitato d’Ambito, Molise Acque sono stati convocati questa mattina a Palazzo Vitale – presente anche l’assessore Niro – allo scopo di trovare una via d’uscita rispetto alla situazione determinatasi a seguito di una deliberazione di Molise Acque dello scorso dicembre, in forza della quale è stato previsto l’aggiornamento delle tariffe con effetto retroattivo a partire dal 2016 e fino al 2019.

Il provvedimento ha generato non poca preoccupazione nelle Amministrazioni comunali e spinto molte di esse a far ricorso alla Giustizia amministrativa.Dal presidente è arrivato l’invito a trovare soluzioni convergenti extragiudiziali funzionali al raggiungimento di un accordo nell’interesse di ciascuna delle parti in causa