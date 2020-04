Tagliati i fondi alle Proloco molisane, interviene il Presidente Unpli Di Paolo: delusi dalla politica

Pro Loco – Anima dei borghi – Sentinelle dei territori. Ebbene si, una Pro Loco non è un’impresa, il suo scopo non è il profitto. Pro Loco, che dal latino. “a favore del luogo” è sinonimo di Storia, Cultura, Tradizioni. In pratica ogni Pro Loco è partita dall’identita’ del proprio campanile per dar voce, poi, ad una storia, a tradizioni, stratificatesi nel tempo nelle comunità, a un paesaggio ed ai suoi prodotti tipici.

Si pensi che, in Italia la prima forma associativa, tra quelle che presentano le sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve Tesino (località del Trentino) nel 1881 (allora impero Austro Ungaro – ora Italia). Oggigiorno in Italia sono circa 6000 le Pro Loco contro circa 7900 comuni. Beh quasi una Pro Loco per ogni comune e scusate se è poco!. In Italia operano circa 600.000 volontari di Pro Loco.

In Molise, con le sue 80 associazioni affiliate ad Unpli Molise, si stimano circa 4000 volontari che, costantemente, durante tutto l’arco dell’anno promuovono i propri territori e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Insomma il lavoro dei volontari, i quali spesse volte rubano tempo alle loro famiglie, alla propria vita quotidiana, ci da la possibilità di approfondire la conoscenza delle bellezze dei territori italiani.

Credo che LE PRO LOCO DEBBANO ESSERE e credo che lo siano, UNA OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO. Sono convinto che tantissimi Sindaci ed amministrazioni locali lo abbiano compreso. Ho potuto constatare, infatti, che nella maggior parte dei casi, Amministrazioni Comunali ed Associazioni Pro Loco viaggiano in parallelo, per il bene del territorio, del piccolo borgo. Peccato, però, che la stessa cosa non succeda anche in ambito di politica regionale, grazie alla quale, alle 80 PRO LOCO MOLISANE, é stato riservato un “contentino” pari a 50.000 euro, nell’ambito della Legge di stabilità 2020, dimezzando così il budget rispetto alle previsioni adottate per lo stesso comparto nella legge di stabilità 2019, che assegnava alle Pro Loco un budget di euro 100.000.

A questo punto mi viene da pensare che secondo più di qualcuno, LE NOSTRE ASSOCIAZIONI, NON ABBIANO FATTO ABBASTANZA e forse non si è capito ancora, che in un Paese la politica non deve essere al primo posto, l’interesse della comunità deve vincere su quello Privato e si deve poter parlare di idee e progetti comuni.

Simone Di Paolo – Presidente UNPLI MOLISE