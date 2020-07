Tagli alla Sanità e al servizio 118 in spiaggia, il Pd diffida la Asrem

Oggi, secondo sabato di luglio e quindi in piena stagione estiva, il litorale molisano resterà ancora una volta privo del servizio di soccorso ambulanza 118 in spiaggia a Campomarino Lido.



Come segretario del Pd in data odierna ho provveduto ad inviare diffida al direttore generale avvocato Oreste Florenzano notiziario di ciò sia la Procura della Repubblica che i quattro sindaci dei comuni costieri molisani.

La diffida muove dalla considerazione dell’ulteriore circostanza che l’attuale piano di predisposizione dell’emergenza manifesta evidenti carenze che non garantiscono la benché minima tutela della salute dei cittadini e che, in ogni caso, lo stesso viola sia le disposizioni previste nei decreti ministeriali che quelle contenute negli atti aziendali e invita il Direttore Generale dell’Asrem, Avv. Oreste Florenzano, a provvedere, senza alcun indugio:

1) al ripristino del Servizio di 118 presso la postazione di Campomarino Lido;

2) all’attuazione dell’atto aziendale n.301 del 27 marzo 2018 con deliberazione del direttore generale mediante messa a disposizione, per il Distretto di Termoli, sia dell’auto medica che dell’autoambulanza di tipo B.



Soltanto qualche settimana addietro abbiamo rilevato la circostanza che quest’anno, a differenza degli anni passati, non è previsto il servizio con ambulanza 118 a Campomarino Lido e che la sola ambulanza del 118 presente a Termoli deve garantire non solo frequenti interventi di emergenza ma anche trasferimenti programmati di persone che dovessero risultare positive al Covi 19 che si rivolgono al presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli, deve occuparsi di trasferire presso il Cardarelli di Campobasso tutti i casi di emergenza legati alla rete dell’emergenza ictus, deve occuparsi, come è accaduto innumerevoli volte negli ultimi 60 giorni, di portare i pazienti soccorsi, che necessitano per motivi clinici di effettuare una tac, direttamente presso l’ospedale HUB di Campobasso.

Al solo fine di far comprendere meglio la gravità della soppressione del servizio 118 di emergenza estiva sul litorale, è il caso di evidenziare che la postazione soppressa, ovvero quella di Campomarino Lido, lo scorso anno in circa quaranta giorni (ovvero da metà luglio fino all’ultima settimana di agosto) ha effettuato circa 240 interventi.

La condizione attuale, di fatto, non garantisce la presenza stabile sul litorale sud del Molise di nessuna autoambulanza 118 perché l’unica presente è sostanzialmente impegnata in altre attività.

L’azienda sanitaria regionale, a fronte del taglio del servizio 118 ha rafforzato il servizio di guardia medica turistica, ma la verità è che il servizio 118 e il servizio di guardia medica turista sono due cose assolutamente distinte e, che ciò sia vero, ce lo dice lo stesso direttore generale dell’ASREM , Avv. Oreste Florenzano, il quale in una recente intervista a Termolionline del 07/07/2020 riferisce testualmente “Abbiamo fatto un raddoppio della guardia medica, mi rendo conto che non è come avere l’ambulanza sulla spiaggia” con ciò ribadendo che i due servizi non sono equipollenti.

Ciò che risulta essere illuminante oltre che cogente per l’azienda sanitaria destinataria della presente missiva è l’atto aziendale della Asrem (n. 301 del 27 marzo 2018 con deliberazione del direttore generale) che prevede che Termoli abbia oltre ad un’autoambulanza medicalizzata di tipo A (ossia con a bordo medico, infermiere, autista e soccorritore) anche un’auto medica ed un’autoambulanza di tipo B ovvero con infermieri e soccorritori a bordo.

In definitiva il Basso Molise, i suoi abitanti ed i turisti sono esposti a rischi concreti, il pericolo in questa regione è ormai evidente e chi lo nega è correo.

Vittorino FACCIOLLA