Stellantis. Della Porta (FdI): “Cgil torni a occuparsi dei lavoratori”

“La Cgil molisana ha risposto al sottoscritto in merito alle accuse di restare in silenzio dinnanzi agli esuberi praticati da Stellantis. Ebbene, dalla loro difesa emerge chiara la conferma che la vera attività sindacale ormai viene svolta sulla stampa. Il sindacato vicino alla sinistra – e un tempo anche i lavoratori – è supino alle scelte aziendali. Cerca di scaricare sulla politica anche le sue prerogative. Non più di un mese fa la delegazione parlamentare molisana di Fratelli d’Italia ha incontrato insieme al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il ministro Urso, che sta facendo un ottimo lavoro per consentire la transizione verso la Gigafactory. Sul punto la Cgil ‘sfogli la rassegna stampa’, ne troverà conferma. A dimostrazione che la filiera istituzionale funziona a 360 gradi, basti pensare alle ingenti risorse economiche che il Governo ha stanziato per la sanità molisana. Per il resto rivolgo davvero un invito alla Cgil di tornare a svolgere il ruolo che gli viene riconosciuto dagli iscritti e dalla Costituzione”.

Lo dichiara in una nota il senatore molisano di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.