Sport. Lancellotta (FdI): con nuova governance Coni tornerà punto di riferimento

“Venerdì 11 marzo è stata una giornata importante per lo sport in Molise. Benito Suliani è stato eletto nuovo Presidente del CONI Molise per il Quadriennio Olimpico 2025 – 2028. Con lui, nella nuova Giunta faranno parte Gennaro Niro, Piero Di Cristinzi e Riccardo Tesone (FSN), Amelia Mascioli (Tecnici), Giuseppe Erra (Atleti), Gabriella Di Berardo (DSA), Michele Falcione (EPS). L’intero mondo sportivo molisano riparte con una chiara visione del ruolo strategico che lo sport può e deve avere nella nostra Regione”, ad affermarlo è l’On. Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e Consigliere Nazionale CONI.



“Sono certa che il Presidente Benito Suliani e la nuova Giunta sapranno farsi interpreti concreti di quei valori autentici che spingono ciascuno di noi a lavorare ogni giorno per affermare la cultura dello sport in Molise. Con una nuova prospettiva e grazie anche ad una costante interlocuzione con le varie Istituzioni sportive, politiche, scolastiche ed universitarie, lavoreremo proficuamente con particolare attenzione alla crescita che lo sport può assicurare al nostro territorio. Con questa nuova governance il CONI tornerà ad essere punto di riferimento di quanti hanno a cuore la crescita dello sport in Regione. Oggi è lo sport a vincere”, conclude l’On. Elisabetta Lancellotta