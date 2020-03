Scuole chiuse in tutta Italia? Si attende la decisione di Conte

Per fronteggiare l’emergenza divulgazione del coronavirus una delle ipotesi sul tavolo del governo, che in questi minuti è riunito a Palazzo Chigi, è quello di chiudere le scuole in tutte le Regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì. Il premier Conte non ha escluso la possibilità di chiudere tutte le scuole d’Italia se gli scienziati la ritenessero una misura necessaria per fermare l’epidemia.

Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Tra i nodi principali in corso di valutazione, la necessità di coordinare il rapporto con le Regioni, affidato al ministro Francesco Boccia, in modo da evitare che si proceda in ordine sparso (la competenza sulle scuole infatti è di natura regionale).