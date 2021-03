Sblocco lavori sul tratto ferroviario Termoli-Lesina, Casanova: “Vittoria Lega, ambiente e infrastrutture possono coesistere”

“E’ un bel giorno per le regioni meridionali della fascia adriatica. Finalmente la Commissione Tecnica VIA ha emesso parere positivo – con prescrizioni – sull’attesissimo intervento infrastrutturale di raddoppio dei binari ferroviari nel tratto Termoli – Lesina, al confine tra Molise e Puglia. Trattandosi di procedimento ex Legge Obiettivo 443/2001, si necessita ora, infatti, solo dell’autorizzazione del MIT per l’avvio dei lavori, che condurranno finalmente all’eliminazione di quel ‘collo di bottiglia’ che ne ha sempre rallentato la funzionalità. Una vittoria per la Lega e per il lavoro di pressing personalmente svolto sino ad oggi, coadiuvato dai nostri parlamentari, a beneficio e modernizzazione di quel tratto ferroviario, ancora oggi – lo ricordo – a binario unico, con tutto quel che questo ha significato in termini di rallentamento dei collegamenti e dell’economia dei territori”.

Lo dichiara l’europarlamentare Lega eletto al Sud Massimo Casanova, componente della Commissione UE Trasporti.

“Sono lieto che anche Rfi abbia accettato di migliorare il progetto per renderlo compatibile alle questioni ambientali che insistono nella zona, così pronunciando una parla chiara e definitiva sull’importanza (e la possibilità) di far coesistere tutela del paesaggio e modernizzazione del Paese, come da sempre propugna la Lega. L’Italia e l’economia italiana hanno bisogno di crescere e correre. L’intervento sulla Termoli – Lesina è un tassello importante che si inserisce in questa prospettiva. Il Sud ha fame di infrastrutture”.