Salvaguardia dei livelli occupazionali del Gemelli, sit-in di protesta dei sindacati

«A causa della mancata convocazione da parte della Regione Molise a tutela della salvaguardia e dei livelli occupazionali del Gemelli Molise spa, le organizzazioni sindacali, unitariamente, hanno deciso di organizzare un presidio con un sit-in per il giorno lunedì 22 giugno, dalle ore 10,30 alle ore 12,00 davanti la sede della Regione in via Genova, al fine di avere chiarimenti sulla questione sia da parte della stessa Regione ma anche dalla proprietà del Gemelli Molise».

Questa la nota a firma di Amantini (Fp Cgil) Valvona (Cisl Fp), Boccardo (Uil Fpl), Vasile (Fials), Di Bianco (Cobas) e Libertone (Ugl), inviata al Commissario alla Sanità Giustini, al Sub Commissario Grossi alla Sanità, al Direttore Generale Direzione Generale per la Salute Gallo e al Presidente della Regione Molise Toma.