Romagnuolo: subito le vaccinazioni anche ai farmacisti del Molise.

“La maggior parte delle farmacie molisane sono a gestione unica ed infatti, essendo quasi tutte piccole, sono condotte da un solo dottore e quindi in caso di contagio da Covid dello stesso, si rischia di chiuderle e di non poter più garantire il servizio ai cittadini”. È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo Presidente della terza commissione consiliare. Come in quasi tutte le altre Regioni d’Italia, ha proseguito Romagnuolo, i farmacisti vengono vaccinati contro il Covid così come i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari e pertanto ho ritenuto, a seguito di numerosissime segnalazioni da parte degli interessati, sollecitare e suggerire con una nota sia il presidente Toma che il Direttore Generale Florenzano ed entrambi, che ringrazio, mi hanno assicurato che nonostante le categorie e le priorità vengono individuate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, stanno valutando di prevedere l’effettuazione dei vaccini ai farmacisti insieme agli operatori sanitari.

Ritengo, ha concluso Romagnuolo, che mai come in questo difficile momento pandemico, dobbiamo essere tutti uniti per garantire ai cittadini un migliore servizio sanitario.