Riorganizzazione regionale, Fanelli: inizia nel peggiore dei modi la nuova gestione Roberti

Leggiamo che il Presidente Roberti è tornato al lavoro. Gli facciamo gli auguri perché possa essere in salute sempre. Possiamo dire, però, che alla ripartenza delle attività politiche e amministrative, non si evidenziano novità rispetto alla gestione Toma. Anzi, dei forti peggioramenti.

Ad iniziare dalla riorganizzazione regionale, dove non si rileva nessuna o poca discontinuità rispetto al recente passato, solo la cristallizzazione del clientelismo.

E allora, innanzitutto auguri a Maurizio Tiberio, la, prima, vera “novità”!

Auguri, poi, al prossimo Direttore Generale della Direzione Prima, in corso di selezione in base ad un avviso aperto e molto generico. Sembrerebbe verrà selezionato il segretario del Comune di Termoli, poi passato con Roberti alla Provincia di Campobasso. Non sono note le capacità rispetto alle competenze regionali e le relative tematiche, ma è nota la fedeltà al capo. Siamo sicuri serva per garantire un miglior lavoro? Impossibile, perché la delibera della Giunta regionale n. 9 del 2024, nell’assegnare le funzioni che dovrà svolgere, genera la cosiddetta “tempesta perfetta”, ponendo in forte contrasto sul piano funzionale le sue attività con quelle degli altri coordinatori, soprattutto quelli della Programmazione.

Auguri, ancora, ai cinque nuovi coordinatori che – per quanto possano fare – non saranno messi in condizione di trattare con organicità le loro competenze, essendo frazionate e rispondenti per lo più alla logica delle deleghe assessorili, a loro volta conferite col bilancino elettorale e non con la necessità della funzionalità.

Auguri al futuro, secondo nuovo Direttore, quello della Salute. Forse, già è noto o nota chi sarà?!

Sui coordinatori, poi, sembra, saranno tutti ‘interni’, cosa che non era prevista dalla legge. La volontà, invece, è lampante, escludere dalla corsa gli ‘esterni’.

Insomma, auguri a tutti, ma soprattutto ai molisani che sono chiamati a pagare!

Perché con Roberti tutto costa di più, nonostante i maldestri tentativi di arrampicarsi sugli specchi, nel replicare che non è così e che le somme sono coperte in Bilancio (e ci mancherebbe altro!). Ma non è convincente, semplicemente perché non può negare che la riorganizzazione costa. E non sappiamo nemmeno se nei limiti previsti dalla legge (che richiede un 10% in meno di determinati parametri). Speriamo di sì, ma sicuramente la spesa aumenta rispetto al passato!

Personalmente, un aumento dei costi non mi troverebbe fermamente contraria, se corrispondesse a una migliore efficienza ed efficacia, con ritorni positivi per i cittadini e le imprese. Ma il disegno complessivo non ha alcuna di queste caratteristiche!

In particolare, si segnala il guazzabuglio disorganizzativo e anche probabilmente illegittimo riguardante la “Programmazione”. Disorganizzativo perché sono in contrasto le funzioni che esercita il nuovo Direttore (la delibera afferma che la Direzione Generale della Giunta regionale è “autorità responsabile dei Piani di Sviluppo e coesione, del Psr e dei POR”. Che vuol dire? Forse Autorità di Gestione?) e quelle del “Coordinamento dell’area V” che non è più “l’Autorità di Gestione” dei programmi, ma ne mantiene tutte le attività. Come dire, Roberti assegna le chiavi della cassaforte di circa 1,5 miliardi al futuro Direttore, ma il contenuto della stessa è nelle mani degli uffici di Iorio, Micone e Cefaratti ratione materie. Cosa succederà nei rapporti fra le parti politiche e soprattutto tecniche? Si lavorerà bene, speditamente e in armonia? Nella Direzione Generale sono incardinate Autorità di Gestione di PSC, POR e PSR con un Servizio di Supporto alle funzioni di ADG alle sue dipendenze: quindi, l’area 5^ che dovrebbe coordinare il POR, cosa coordinerà se non è più Autorità di Gestione del POR?

Ancora, ci sono errori di forma e di sostanza nella delibera: viene citato solo reg. 1303/2013 che riguarda il POR 2014/2020. Non viene mai menzionato il reg. 1060/2022 che riguarda nuovo POR 2021/2027. Si riporta solo e sempre il POR 2014/2020, cioè il vecchio! Forse si è copiata la vecchia delibera senza che nessuno abbia controllato neanche la forma, oltre che la sostanza? E poi siamo sicuri che quanto previsto in delibera sia quanto previsto nei Por? A me non pare. Ci penserà Bruxelles (a cui non sfugge quello che sfugge a Campobasso) a controllare i fondi e in particolare il Fers.

Più che di organizzazione regionale la delibera dovrebbe portare il titolo di “disorganizzazione regionale”, sarebbe decisamente più rispondente!

Il biologo Edward Osborne Wilson ha scritto che “Il vero problema dell’umanità è che abbiamo: emozioni paleolitiche, istituzioni medievali e tecnologie futuristiche”. In Molise, noi abbiamo solo emozioni paleolitiche e istituzioni medievali.

Micaela Fanelli