Regione/ Toma nomina Maurizio Tiberio assessore esterno

Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma (centrodestra), con proprio decreto, ha nominato assessore (esterno) Maurizio Tiberio, fino a ieri suo consulente economico. Giovedì scorso il Governatore aveva azzerato l’Esecutivo chiedendo agli assessori di dimettersi in modo da poter tornare in Consiglio in qualità di consiglieri, con diritto al voto. Da questa mattina, infatti, è iniziata la sessione di Bilancio che si protrarrà fino a mercoledì. In Aula già si registrano le prime reazioni.( ANSA)