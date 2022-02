Regione/Gestione Iacp e Superbonus 110% , approvata all’unanimità la mozione del M5S e Fanelli

S i è tenuta nel pomeriggio dei martedì 8 febbraio la seduta monotematica del Consiglio regionale sull ’ Emergenza abitativa , la gestione degli II.AA.CC.PP – Eres e la Programmazione degli interventi di riqualificazione energetica e sismica inerenti il superbonus 110% .

La seduta era stata richiesta dai Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Nola, Manzo, Fontana e Fanelli . Ha illustrato la proposta di atto di indirizzo il primo firmatario Andrea Greco, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Fontana , il Sottosegretario Roberto Di Baggio, del Presidente della giunta regionale Donato Toma .

La mozione è stata approvata all’ unanimità dall’ Assise. In particolare la mozione approvata premette che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. c.d. Rilancio), tra le diverse misure agevolative riconosciute alle imprese , ai professionisti nonché ai semplici cittadini , ha potenziato e riformato notevolmente l’incentivo della detrazione fiscale per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici , portando l’aliquota d i detrazione fino al 110 % .

In più il comma 9, lettera “c”, dell’art.119 de l DL Rilanci o , indica che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) . S i sottolinea inoltre che g li IACP in Molise sono attualmente proprietari di un notevole patrimonio immobiliare destinato all’edilizia popolare, spesso vetusto sia dal punto di vista strutturale che impiantistico .

Pertanto l’incentivo del superbonus 110 % , rappresenta un’opportunità unica , che consentirebbe la riqualificazione del patrimonio esistente, la valorizzazione immobiliare e u n miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini.

In particolare la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà degli IAC P sarebbe quanto mai necessaria, non solo ai fini dell’accrescimento di valore del patrimonio immobiliare, m a anche in considerazione del fatto che gli inquilini occupanti sono notoriamente soggetti a basso reddito che beneficerebbero in modo rilevante dei risparmi in bolletta ottenuti grazie agli interventi previsti dall’incentivo.

Detti interventi potrebbero garantire la sicurezza e l’incolumità degli occupanti, il miglioramento sismico di tal i edifici è da considerarsi necessario, soprattutto negli stabili ubicati nei comuni dell’entroterra molisano, classificati ad alta pericolosità sismica.

Sulla base di tali premessi il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivare interlocuzioni con il Governo nazionale affiché , attraverso un decreto legge venga superato il blocco delle cessioni multiple dei crediti relativi ai bonus edilizi imposto dall ’ art . 28 del cosiddetto decreto sostegni Decreto Sostegni Ter e venga eliminato o quantomeno prorogato il termine del 30 % dei lavori dal ultimare entro il 30 giugno 2022.

Si conferisce altresì mandato al Presidente della Terza Commissione di audire i Commissari degli I ACP , il Direttore del IV Dipartimento della Regione al fine di approfondire la questione e di opportunamente relazionare al Consiglio