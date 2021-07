Regione/Avviso pubblico per membri del del Collegio dei revisori dei conti del SERM

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Consiglio regionale l’avviso pubblico, approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assise, per la designazione/nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (S.E.R.M).

L’avviso specifica che ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuale pari ad Euro 2.000,00, più il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Al Presidente del Collegio un compenso annuale pari a 2.600,00.

Gli interessati alla nomina dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] , – o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” , la loro manifestazione di disponibilità entro e non oltre il trentesimo iorno successivo alla data di pubblicazione dell’ avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on – line del Consiglio regionale del Molise.