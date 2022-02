La guerra è iniziata: Putin invade l’Ucraina, avviate le operazioni militari a Kiev

La guerra purtroppo è iniziata ed in maniera veemente e su tutto il territorio ucraino L’esercito russo ha iniziato un’operazione su larga scala in territorio ucraino su ordine di Vladimir Putin, che in un discorso televisivo alle 4 del mattino ora italiana ha annunciato un’operazione militare speciale per difendere le province separatiste del Donbass.

L’attacco è arrivato mentre era in corso una riunione straordinaria delle Nazioni Unite su richiesta dell’Ucraina. L’inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la “giunta al potere a Kiev.

Forti esplosioni nelle città ucraine, non solo al confine, ma fino a Odessa (dove sono sbarcate truppe), Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev, dove suonano le sirene e sarebbe in corso un’operazione russa per prendere il controllo dell’aeroporto.

Una piantina con i rapporti di forza in campo

Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo denuncia Kiev. Le sirene stanno suonando anche a Leopoli dove si sono trasferiti molti diplomatici, in seguito all’aggravarsi della crisi.

Decise le reazioni internazionali: “Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza”. Lo afferma il presidente statunitense. Joe Biden annuncerà “ulteriori conseguenze» contro la Russia l’operazione militare in Ucraina”.

“Putin ha portato la guerra in Europa, il suo obiettivo è la stabilità in Ue. Presenteremo oggi un pacchetto di estese sanzioni, indeboliremo l’economia russa”. Lo dice la presidente della Commissione Ue Urusula von der Leyen. “Adotteremo il più dure pacchetto di misure mai adottato», aggiunge l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Borrell.

La Nato “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca “di fermare immediatamente la sua azione militare”.