Domani Sabato 4 Aprile ore 18 Protesta dai balconi del Molise ,si chiede una sanita’ pubblica efficiente , contro la gestione dell’ emergenza covid 19 da parte dell’ente regione .Il Molise domani 4 Aprile 2020 come San Paolo del Brasile dove ogni sera da un periodo la gente prende possesso dei balconi e, armata di mestoli e pentole, protesta contro il presidente e la sua gestione nefasta inerente un piano anti epidemia quasi nullo.

La protesta in tempi di corona virus cambia momentaneamente , senza uscire di casa non violando le norme e cosi’ che anche nel Molise accadra’, l’iniziativa di protesta e’ stata indetta dai cittadini autorganizzati del Molise e dall’aggregazione di liberi cittadini per la sanita’ pubblica contro le politiche sulla sanita’ gestita dalla regione Molise gia’ carente da tempo con la chiusura di reparti e interi Ospedali e con il personale ridotto, contro la stessa gestione dell’emergenza covid 19 poco trasparente e a nostro avviso inaffidabile , sara’ una protesta reale e collettiva a distanza dai balconi e le finestre dei manifestanti , le foto e i video saranno pubblicati , non sara’ un flash mob di canti e balli ma ognuno potra’ appendere uno striscione ,un cartello o altre proposte inerenti ai contenuti dell’iniziativa.

Restiamo a casa ma non in silenzio

I promotori dell’ iniziativa:

Dilma Baldassarre , Emilio Izzo , Andrea Di Paolo