Prescrizione/Tartaglione (FI), fermare lo scempio della riforma Bonafede

“Il garantismo non è una suggestione, ma un valore a tutela dello Stato di diritto, e ciò viene prima di qualsiasi slogan elettorale. L’iniziativa di Forza Italia e la pdl dell’onorevole Enrico Costa hanno fatto sì che in Commissione Giustizia siano emerse con maggiore vigore le divisioni in maggioranza”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. “Per noi non è un dato di calcolo politico, ma di libertà. La riforma Bonafede che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio non è un siluro ‘a potenziali colpevoli che cercano di farla franca’, come vuole il dogma grillino, ma al diritto di ogni cittadino di essere sottoposto al giusto processo, che contempla anche una ragionevole durata, come stabilito dall’articolo 111 della Costituzione.

E’ un principio, questo, che attiene al livello della nostra civiltà e alla possibilità per il nostro Paese di favorire l’iniziativa economica ed attrarre investimenti. Per questo motivo ci auguriamo che forze democratiche negli intendimenti, e non solo nel nome, contribuiscano all’impegno di Forza Italia per superare lo scempio voluto dalla riforma del Movimento 5 Stelle”.