POR FESR – FSE Molise 2014/2020, Comitato di sorveglianza.Toma: eccellenti i risultati riconosciuti alla Regione Molise

«Il confronto costruttivo che porta a soluzioni concrete rappresenta un momento fondamentale della vita democratica ed entusiasmante, perché ci offre la possibilità di raccogliere e trasformare in azioni le osservazioni del partenariato. Ogni programmazione è imprescindibilmente legata all’ascolto attivo degli attori coinvolti nello sviluppo del territorio».

Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, aprendo i lavori del Comitato di sorveglianza.Nel corso dell’incontro, sono stati illustrati i risultati e gli obiettivi raggiunti dal Programma, ormai in chiusura, riconosciuti unanimemente da tutte le autorità, italiane ed europee, coinvolte, peraltro già proiettate alla successiva programmazione.Unanime anche l’approvazione della proposta di allargamento del Comitato con un nuovo membro, l’Associazione regionale Confimprese Molise, che, dopo la formalizzazione con Delibera di Giunta, entrerà a far parte del Comitato con diritto di voto.Nessuna obiezione è stata sollevata sui punti all’Ordine del giorno, già anticipati nelle scorse settimane al Comitato, come da regolamento.

«Noi siamo qui, disponibili e inclusivi», ha osservato Toma, sottolineando il clima di distensione e condivisione registrato durante il confronto, lanciando un chiaro segnale anche a quanti – ricevendo biasimo e dissenso dai rappresentanti del Comitato – nelle stesse ore raccontavano una realtà diversa e inesistente.

«In questa fase storica – ha concluso – è fondamentale sforzarsi e dialogare. Ai cittadini dobbiamo dare risultati concreti. È per questo che stiamo già lavorando alla Programmazione 2021 – 2027, sempre con lo stesso spirito costruttivo».