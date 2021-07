Politica molisana a lutto: scompare Angela Fusco Perrella. I messaggi di cordoglio

All’età di 79 anni, Angela Fusco Perrella, figura storica della politica molisana.

Nata il 10 novembre 1942 a Riccia (CB), residente a Campobasso, coniugata, due figli.

Laureata in Pedagogia, si è specializza in Economia presso l’Istituto G. Alfieri Cavour di Firenze ed ha conseguito la qualifica di Educatore per comunità terapeutiche presso la Scuola di formazione di Castel Gandolfo.

E’ stata Docente presso il Magistero Sperimentale del Molise, Referente tecnico per la progettazione e la verifica dei Piani sociali dei Comuni di Bojano, Cercemaggiore, San Giuliano e Colletorto, Docente presso l’Università degli Studi di Cassino ed ha svolto attività di ricerca nel campo socio-educativo.

Ha partecipato, inoltre, a ricerche internazionali dell’ A.I.R.P.E, in collaborazione con l’Università di Gerusalemme, l’Università di Cassino e la Facoltà di Magistero, Cattedra di Pedagogia, e nel 1989 è stata relatrice al Convegno Italo-Polacco organizzato dall’Università di Cassino con un intervento su “Handicap e sessualità — Indagine Carsic Venatro”.

Dal 1988 al 1991 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale “L. Perosi” di Campobasso.

Nel 1989 ha ricevuto la nomina di Vicepresidente dell’IRECOOP (Centro Formazione e Specializzazione Quadri Dirigenti Settore Socio Economico e Cooperativistico).

Consigliere regionale dal 1994 al 2001, Presidente del Consiglio regionale dal 2001 al 2006, Assessore regionale al Lavoro, Formazione professionale, Politiche sociali, Politiche della famiglia, Politiche giovanili, Cooperazione e Obiettivi sanitari nella passata Legislatura.

Nell’ottobre del 2011 è stata rieletta Consigliere regionale, nella Circoscrizione provinciale di Campobasso, per la Lista Il POPOLO DELLA LIBERTA’. E’ alla sua quarta Legislatura.

E’ stata nominata Assessore con Decreto del Presidente della Regione Molise del 21 novembre 2011. Dal 2013 al 2018 il suo ultimo mandato regionale con la minoranza, prima di lasciare la politica.

I messaggi di Cordoglio:

«Oggi è un giorno triste. Il Molise perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere. Prima donna a sedere sullo scranno più alto di Palazzo d’Aimmo, assessore regionale, presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso: in questi e in altri ruoli che ha ricoperto – ci vorrebbero pagine intere per elencarli – si è sempre distinta per competenza, equilibrio, affabilità, cortesia. Il suo mondo era il sociale, la sua ragione di vita la tutela dei più deboli: quello che ha fatto ha lasciato un segno positivo, significativo, indelebile. Il suo impegno, in tal senso, non è venuto mai meno, anche quando ha smesso con la politica attiva. Ai familiari giungano sentimenti di profondo cordoglio che esprimo a nome mio e dell’intero Molise». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ricorda la figura e l’opera di Angiolina Fusco Perrella.

La scomparsa di Angela Fusco Perrella addolora l’intero mondo politico. È stata tra le protagoniste attive della vita politica regionale, lungimirante nelle scelte per il proprio territorio. Ha vissuto intensamente la sua esperienza in Giunta e Consiglio regionale, lasciando una traccia indelebile del proprio percorso, caratterizzato dalla grande passione e dall’entusiasmo del mettersi a servizio della propria regione.

Ha ricoperto i ruoli più importanti delle istituzioni regionali: consigliere regionale, assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale, ruoli svolti sempre con grande rispetto per tutte le parti politiche.

Una predilezione per il sociale, dopo aver terminato l’esperienza nelle istituzioni regionali, stava portando avanti una meritoria attività in favore delle famiglie, dei cittadini in difficoltà e delle persone con disabilità.

Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione provinciale di Campobasso.

Ing. Francesco RobertiPresidente della Provincia di Campobasso

È con tristezza nel cuore che abbiamo appreso poco fa della scomparsa di una donna riferimento della politica regionale per lunghi anni: Angela Fusco Perrella. In questo momento di grande dolore per la famiglia e per la comunità molisana desidero ricordare il suo impegno nella promozione del bene comune e nella crescita sociale ed economica del territorio che ha guidato per diversi anni. Il Molise perde con lei una donna e amministratrice del fare. Un abbraccio colmo di affetto va alla famiglia e suoi cari. Filomena Calenda

La morte inaspettata di Angela Fusco mi colpisce con profondo dolore Non senza commozione sono costretto a ricordare la donna protagonista della vita politica regionale da vari decenni. Il suo impegno per i più deboli e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica. Il suo comportamento sempre rispettoso delle istituzioni e della dignità delle persone fanno di lei un personaggio da non poter dimenticare e a cui dedicare il massimo rispetto. Se ne va un’amica. E con lei va via una preziosa fonte di insegnamento per una politica da svolgere con dedizione, passione, onestà. Mi stringo attorno al dolore dei familiari a cui va il mio più sincero cordoglio. Michele Iorio