Politica/ L’on. Patriciello lascia Forza Italia

di Stefano Manocchio

La notizia è a metà strada tra il “era già tutto previsto” e al contrario il terremoto politico. L’on. Aldo Patriciello lascia il partito di Forza Italia, dopo una militanza lunga e piena di soddisfazioni, almeno dal punto di vista elettorale. Le motivazioni sono state espresse pubblicamente dal politico venafrano tramite il suo profilo Facebook.

“Ho comunicato in queste ore al Presidente Tajani– dice in premessa – la mia decisione di lasciare Forza Italia. Una decisione sofferta, travagliata ma che, alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale, è quanto mai irrevocabile e non più differibile”.

Nella nota Patriciello non dimentica il rapporto di ferro con il compianto leader ‘forzista’: “Sarò eternamente grato al Presidente Berlusconi, alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che mi hanno testimoniato nei sedici anni di cammino politico da me vissuto tra PDL e Forza Italia.

Ma ora è tempo di fermarsi e avviare una riflessione insieme ai tanti amministratori che, da Teramo a Reggio Calabria, fanno riferimento al sottoscritto e ai quali mi lega, a prescindere dai partiti di riferimento, il valore dell’amicizia: la sola stella polare che guida il mio agire politico”.

Il gossip sulla sorte politica di Patriciello non si è mai fermato: all’inizio si era parlato di un accordo con l’abbinata Renzi- Calenda, poi, quando il ‘sogno’ del Terzo Polo è fallito, di un suo passaggio con Fratelli d’Italia e adesso viene ipotizzato l’accordo con la Lega di Matteo Salvini.

Qualunque sia la tesi giusta, il passaggio di Patriciello non potrà non modificare gli assetti interpartitici in Molise, ad iniziare dalle elezioni comunali a Campobasso e Termoli nel 2024, ma anche o soprattutto in provincia di Isernia ed al Comune di Venafro; prepariamoci, quindi, a nuove notizie pre-elettorali.