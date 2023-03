Politica/ Elezioni, l’ex-consigliere Tedeschi vince il ricorso in Cassazione

E’ una sentenza che farà giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex consigliere regionale Antonio Tedeschi che era stato escluso dall’Assise insieme a Massimiliano Scarabeo, Paola Matteo e Nico Romagnuolo. Per la Corte l’abolizione della surroga in corso di mandato non è legittima. Abrogazione dell’istituto avvenuta con la legge di bilancio del 2020 da parte della maggioranza che sostiene il governatore Toma e con i voti di parte della minoranza.

Tedeschi è statao rappresentato dagli avvocati, Massimo Romano, Pino Ruta e Margherita Zezza

Non è ancora chiaro se Tedeschi potrà rientrare in consiglio per l’ultima seduta prevista martedì 7 marzo.

Paola Matteo e Massimiliano Scarabeo, hanno seguito altre strade procedurali il cui iter è ancora in corso, mentre Nico Romagnuolo ha rinunciato alla battaglia legale.