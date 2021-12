Personale sanitario, i sindacati chiedono approvazione del Piano da parte del Commissario straordinario

Il Servizio Sanitario Regionale ha affrontato la situazione emergenziale scaturita dal propagarsi del COVID – 19 utilizzando rapporti di lavoro flessibile a decorrere dal mese di marzo 2020 e considerato il perdurare dell’emergenza, risultano ancora attivi numerosi incarichi a tempo determinato sia per Infermieri collocati in posizione utile nella graduatoria approvata con provvedimento del D.G. n.211/2021 che per Operatori socio sanitari (rif. graduatoria approvata con provvedimento del D.G. n. 284/2021).

Intanto l’Asrem, per fronteggiare la cronica carenza di personale, aggravata anche dal contesto emergenziale, ha provveduto ad emanare n. 2 concorsi pubblici per l’assunzione di n. 45 infermieri e di n. 5 operatori socio sanitari avvalendosi delle previsioni di cui al piano triennale dei fabbisogni 2018 – 2020 (rif. Delibere D.G. n.1156 dell‘8.10.2021 e n. 1165 del 11 .10.2021).

Da tale contesto emerge con forza che la priorità nella gestione della pandemia è quella di disporre oltre che di adeguati finanziamenti (circostanza positivamente riscontrabile dalla lettura della manovra Finanziaria 2022 e delle Missioni previste nel PNRR), ma anche e soprattutto di risorse umane che non possono essere limitate a quelle sopra citate, anzi è necessario disporre, pure, di altre professionalità (impiegati e tecnici) che solo attraverso l’approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 potranno essere reperite in forma stabile.

Risulta che l’Asrem ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale con delibera del Direttore Generale n. 1087 del 17.9.2021 e che l’iter deve essere completato con l’approvazione del Commissario ad Acta.