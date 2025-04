Parco del Matese/Rappresentanti del Comitato, allevatori e agricoltori auditi dai Consiglieri regionali

I vertici del Consiglio regionale, nell’ambito degli Incontri del Lunedi che regolarmente hanno con le istituzioni pubbliche e private che ne fanno richiesta per rappresentare problematiche specifiche di settore che investono il territorio molisano, hanno incontrato nella mattinata, presso la sala della Biblioteca dell’Assemblea Lello Lombardi di Palazzo d’Aimmo, i rappresentanti del Comitato Allevatori e Agricoltori guidati dal Presidente Lauro Guglielmo.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al Presidente Quintino Pallante che ha convocato l’incontro e introdotti i lavori, i Consiglieri Roberto Di Baggio, Micaela Fanelli, Andrea Greco, Massimo Romano e Alessandra Salvatore. Per l’Assessorato regionale al ramo, presente la Coordinatrice dell’Area seconda della Giunta regionale, Sandra Scarlatelli.

Nel suo intervento il Presidente Guglielmi ha rappresentato, a nome del Comitato Allevatori e Agricoltori, in relazione al nascente Parco nazionale del Matese, una serie di criticità riscontrate rispetto: alla caccia di selezione ferma; ai danni da fauna selvatica e ai relativi risarcimenti da parte delle strutture preposte; all’adeguamento della borsa, alle tabelle Ismea per i danni al patrimonio zootecnico. Parimenti sono stati sollevati problemi relativi al servizio veterinario della provincia di Isernia e alla BRC ancora non accreditata.