Nomina Vice-Presidente e assegnazione deleghe Provincia Campobasso

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, ha nominato il vice-presidente dell’ente di Palazzo Magno e assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali, secondo quanto disposto dalla Legge 56/2014.

La vice-presidenza della Provincia di Campobasso è stata assegnata ad Alessandro Pascale, eletto, lo scorso 10 marzo, tra le fila della lista ‘Insieme in Provincia’.

I consiglieri delegati, invece, sono:

– Antonio Tomassone (Cives Provincia Democratica): Programmazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Edilizia Scolastica manutenzione e programmazione, Programmazione della rete scolastica provinciale;

– Bruno Fraraccio (Insieme in Provincia): Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Protezione Civile;

– Gianni Di Iorio (Insieme in Provincia): Politiche del personale e relazioni sindacali, Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;

– Angelo Del Gesso (Insieme in Provincia): Viabilità, Manutenzione e Programmazione delle Opere Pubbliche Stradali, Trasporti;

– Fiorenza Del Borrello (Insieme in Provincia): Affari legali, Contenzioso del lavoro, Promozione delle pari opportunità, Raccolta ed elaborazioni dei dati e sistema informatico;

– Oscar Scurti (Cives Provincia Democratica): Politiche europee e Sistema di Assistenza agli Enti Locali;

– Nino Pellegrino Ponte (Cives Provincia Democratica): Programmazione economica e finanziaria, Patrimonio e valorizzazione del patrimonio, Centrale unica degli appalti.

Il Presidente Giuseppe Puchetti, inoltre, ha nominato, quale proprio delegato, in seno alla Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione, di cui alla legge regionale n. 3 del 4 gennaio 1982, la consigliera provinciale Anna Pollace (Insieme in Provincia).

COMMENTO PRESIDENTE PUCHETTI

“C’è stato equilibrio nell’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali, rispecchiando la proporzionalità dei due Gruppi Consiliari, con quattro consiglieri delegati di ‘Insieme in Provincia’ e tre di ‘Cives Provincia Democratica’, nell’ottica dello spirito di collaborazione che abbiamo concordato con gli stessi consiglieri e in linea di continuità con i due Consigli che si sono succeduti in questi primi otto mesi della mia presidenza. Alla vice-presidenza ho riconfermato Alessandro Pascale, il quale già aveva ricoperto questo incarico da novembre a marzo, dando il proprio fattivo contributo all’ente di Palazzo Magno.

Approfitto anche per ricordare come, dopo le ultime Elezioni Amministrative, il Consiglio Provinciale di Campobasso sia leggermente mutato, rispetto a quello eletto il 10 marzo 2024. Nel corso dell’ultima assise provinciale, infatti, abbiamo provveduto alla surroga di due consiglieri: al posto di Antonio Vinciguerra ed Evelina D’Alessandro, che ringrazio per il lavoro svolto, nel gruppo consiliare ‘Cives Provincia Democratica’ sono subentrati Nino Pellegrino Ponte e Franca Ricci, a cui va l’in bocca al lupo per il lavoro che li attende”.