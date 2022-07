Noi di Centro : Costituito anche a Limosano il Gruppo consiliare del partito

Continua incessante l’attività di Noi di Centro sul territorio regionale.

Costituito anche a Limosano il Gruppo consiliare del partito centrista di Clemente Mastella.

Il segretario regionale Alessandro Amoroso: <<Progettualità e uomini legati al territorio. Pronti

per le prossime elezioni regionali>>.

Dopo quella del Consigliere comunale di Campobasso Antonio Venditti, l’ultima delle tante

tra gli Amministratori di diversi comuni molisani, arriva anche la costituzione del Gruppo

consiliare Noi di Centro al Comune di Limosano.

Ad aderire tre Consiglieri: Massimo Bosco – designato Capogruppo – Vincenzo Di Bianco e

Raul Silveri.

<< Stiamo ricevendo tante adesioni sia dalla cosiddetta società civile che da tanti Amministratori comunali e, per questo – spiega Alessandro Amoroso – segretario regionale del Molise – siamo pronti con una proposta politica credibile per le elezioni regionali del 2023>>.