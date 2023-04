NO all’Autonomia differenziata: Al via una settimana di mobilitazione e raccolta firme in tutto il Molise

Il disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni spacca il paese ed è un attacco all’esercizio dei diritti fondamentali a partire da quello all’istruzione. La FLC CGIL afferma da anni che la scuola va tenuta fuori dall’autonomia: ricordiamo l’appello unitario promosso nel 2019 per contrastare le intese sottoscritte, anche sul tema dell’istruzione, con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Regionalizzare l’amministrazione, gli organici, lo stipendio del personale della scuola, significa attaccare il ruolo unificante dei contratti nazionali di lavoro, ma, soprattutto, significa frammentare il diritto all’istruzione che deve essere garantito a tutte e tutti a prescindere dal luogo in cui sono nati.

Per contrastare questo disegno, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha avviato una raccolta di firme per una proposta di legge di Iniziativa popolare che si propone di modificare parti dell’art 116 117 della Costituzione, introdotti con la modifica del Titolo V fatta nel 2001. Si tratta di una proposta che pone paletti alle richieste di autonomia, specificando in particolare che ISTRUZIONE, SANITA’, TUTELA DEL LAVORO e INFRASTRUTTURE devono restare di competenza esclusiva dello stato.

Con l’approssimarsi del termine di scadenza del 9 maggio 2023, è urgente e necessario un impegno e uno sforzo aggiuntivo di tutte e tutti per il raggiungimento delle 50.000 firme necessarie a portare tale proposta in Parlamento, al fine di contrastare le iniziative governative attualmente in campo. Ricordiamo che per coloro che sono muniti di SPID è possibile leggere e sottoscrivere online la proposta di legge di iniziativa popolare a questo link: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC.

Per consentire di firmare la proposta anche in modalità cartaceo, la FLC CGIL Molise, con il supporto del Coordinamento democrazia costituzionale e dell’ANPI ha organizzato dei punti di raccolta firme in tutto il Molise. Queste le date, i luoghi e gli orari in cui sarà possibile firmare:

CAMPOBASSO – sabato 22 aprile, P.zza Vittorio Emanuele (9.00 – 13.00)

ISERNIA – giovedì 20 aprile, P.zza Celestino V (9.00 – 13.00)

TERMOLI – domenica 23 aprile , Via Adriatica/C.so nazionale (9.30 – 13 e 17.00 – 19.00)

AGNONE – sabato 22 aprile, P.zza Giovanni Paolo II (9.00 – 13.00)

VENAFRO – sabato 22 aprile, Piazza Salvo D’Acquisto (9.00 – 13.00)

Vi aspettiamo in piazza!