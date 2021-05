No a silenzio assenso e a soprintendenze speciali: Testamento presenta interrogazione al Ministro Franceschini

“A quanto pare il ministero della Transizione ecologica ha messo a punto la bozza di un decreto legge che, modificando gli iter autorizzativi per impianti situati in aree di interesse culturale e paesaggistico, rischia di far strage dell’archeologia preventiva”. Lo dichiara Rosa Alba Testamento, parlamentare molisana alla Camera dei Deputati, presentando un’interrogazione in commissione Cultura sul tema.

“Nello specifico- aggiunge- la norma introdurrebbe il cosiddetto silenzio-assenso in merito alla valutazione d’impatto ambientale e la sua automatica adozione qualora non sia stato dato alcun riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione.

Il Ministro Franceschini ha provato a rassicurare sul tema proponendo una fantomatica nuova Soprintendenza speciale alla quale spetterebbe il compito di decidere caso per caso. Ritengo – prosegue – che il governo stia portando avanti una norma pericolosa e oscenamente irrispettosa dell’enorme patrimonio culturale archeologico italiano.

Velocizzare i progetti non può e non deve avere il significato di incoraggiare gli atteggiamenti predatori delle varie lobbies impossessatesi dei fondi del Next Generation EU” – conclude Testamento.No a silenzio assenso e a soprintendenze speciali: Interrogazione Ministro Franceschini