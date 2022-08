NDC/Il Sindaco di Sant’Angelo Limosano eletto Presidente dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio

William Ciarallo, Sindaco di Sant’Angelo Limosano, è stato eletto Presidente dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio. Venti i consiglieri presenti, fra sindaci e amministratori di maggioranza e minoranza che, all’unanimità, hanno manifestato fiducia al primo

cittadino del comune molisano, recentemente entrato a far parte della famiglia di Noi di Centro.

«Sono molto felice per il risultato raggiunto da William Ciarallo – ha commentato il Segretario regionale NDC, Alessandro Amoroso – persona che stimo e che, sono certo, saprà affrontare questo nuovo percorso con l’impegno e la serietà necessari».

«Noi di Centro ha sempre manifestato la volontà di collaborare con persone capaci e competenti, e – ha continuato Amoroso – avere la possibilità di poter far leva su tali requisiti rappresenta perquesto partito una condizione imprescindibile».

Grande soddisfazione e sincera gratitudine da parte dello stesso Ciarallo che ha incassato le firmedella totalità dei presenti nel documento contenente le proposte progettuali: «Oggi più che mai –ha dichiarato il neopresidente dell’Unione – è indispensabile ragionare nell’ottica di una ripartenzadal basso; in tal senso, è fondamentale la collaborazione di tutti, dalle associazioni ai professionisti,sfruttando le competenze maturate nell’amministrazione dei piccoli Comuni».

Potenziamento dei servizi, come il comparto idrico e il centro di raccolta, ma anche risparmio

energetico e creazione di comunità green sono alcuni degli obiettivi prioritari in agenda,

ottimizzando i fondi del PNRR. «L’Unione dei Comuni del Medio Sannio – ha precisato Ciarallo – èla più grande d’Italia per il numero dei Comuni partecipanti: Duronia, Fossalto, Limosano, Molise,Pietracupa, Salcito, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Torella del Sannio e Trivento».

«Un bacino di utenza di oltre 10mila persone – ha sottolineato Amoroso – il che ci restituisce la misura esatta non solo delle potenzialità che un’area così vasta esprime, ma anche dell’impegno che attende gli amministratori. A loro, dunque, giungano i miei saluti e gli auguri per un ottimo lavoro».

Questi gli eletti:

vicepresidente: Dmytro D’Alessandro, vicesindaco di Molise;

assessori: Camillo Santilli, Sindaco di Pietracupa; Giovanni Galli, Sindaco di Salcito; Paolo Berardo, Sindaco di Duronia.