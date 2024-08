Movimento Consumatori: mobilitazione di un presidio nelle principali stazioni ferroviarie del Molise

L’ennesimo taglio di corse del sevizio ferroviario nel Molise ci chiama alla assunzione di responsabilità dinanzi alla prospettiva dell’ulteriore chiusura e isolamento dei territori molisani:

 Tratta Campobasso – Isernia – Caserta – Napoli: Le corse treno Caserta – Isernia delle 8,10 e delle 8,45 e le corse treno Isernia – Caserta delle 13,28 e delle 16,50 sono state soppresse

 Tratta Roma Termini – Isernia – Campobasso, le corse treno Isernia – Roma Termine delle ore 19,35, delle 20,35 e delle 20,42 sono soppresse. ( Tutte sostituite dall’unica corsa delle 20,07 )

 Le corse treno Roma Termini – Isernia delle 7,45 e delle 9,35 sono soppresse (entrambe sostituite dall’unica corsa delle 8,38).



Quali sono gli effetti negativi sul diritto alla mobilità dei cittadini, sulla condizione di vita di chi utilizza il servizio per lavoro , studio, salute e in relazione alla perdita di posti di lavoro, reddito?

Tutto ciò è stato oggetto di molte prese di posizioni contrarie già all’attenzione dei mezzi d’informazione e ben presenti nella consapevolezza dei nostri concittadini.

Noi quindi ci soffermeremo a mettere in evidenza il conseguente danno complessivo per il nostro Molise.

Questa ulteriore soppressione di collegamenti ferroviari regionali ed extraregionali sta delineando il quadro di un Molise chiuso ai rapporti vitali tra i territori regionali ed extraregionali.

E’ chiusa la linea ferroviaria Campobasso – Matrice – Larino – Termoli; è chiusa la linea ferroviaria Carpinone – Castel di Sangro; è chiusa la linea ferroviaria Boscoredole – Benevento; ridotte le corse ferroviarie sulla linea Campobasso – Caserta, ridotti fortemente i

collegamenti della linea Campobasso – Roma.



Scendiamo in campo perché questo processo di ridimensionamento apre una prospettiva di morte della nostra economia e della nostra comunità. Avviamo una vertenza che sarà civile, democratica, non violenta.



Riteniamo di dover affermare il valore di una infrastruttura che è patrimonio storico, economico e collettivo che non può essere dismesso o sottoutilizzato mentre sulla rete ferroviaria deve poggiare il rinnovato ed ecologicamente sostenibile sistema di trasporto integrato “Ferro e Gomma”.

Difendiamo il diritto alla mobilità ricordando che lungo le strade e le ferrovie, si sviluppano i rapporti e gli scambi che fanno crescere il territorio e le comunità.

Per questo chiamiamo tutto il mondo dell’associazionismo civile, la comunità alla mobilitazione di un presidio nelle principale stazioni ferroviarie del Molise per difendere il diritto alla mobilità che riguarda non solo i lavoratori, o pendolari, gli studenti ma tutti i cittadini!

Infine chiediamo che la Regione Molise applichi quanto previsto con legge dello Stato del 24 dicembre 2007 all’art. 461 al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti nell’ambito del servizio pubblico dei trasporti e quindi anche con Trenitalia.



La legge prevede obblighi dell’esercente attivati dalla Regione Molise, l’obbligo di consultazione, la previsione di verifiche dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio, di un sistema di monitoraggio permanente, di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servi, tutto con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.



Il Movimento Consumatori ha dato atto che la Regione Molise, nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia (art.17, comma 2, capoverso 2°) ha previsto un tavolo di consultazione e ha chiesto formalmente che venga avviato e regolamentato recependo con chiarezza quanto previsto dall’art. 461 citato.

Crediamo che questo sia un obiettivo d’interesse generale perché stabilirebbe un sistema di controllo che la legge affida ai cittadini attraverso le associazioni che li tutelano.

Firmatario

Movimento Consumatori Molise

CO – Firmatari

Marialuisa Forte – Sindaco di Campobasso

Piero Castrataro – Sindaco di Isernia

Augusto Massa – Sindaco emerito di Campobasso

Antonio Battista – Sindaco emerito di Campobasso

Roberto Gravina – Consigliere Regionale

Micaela Fanelli – Consigliere Regionale

Angelo Primiani – Consigliere Regionale

Alessandra Salvatore – Consigliere Regionale

Simone Cretella – Assessore Comune di Campobasso

Bibiana Chierchia – Assessore Comune di Campobasso e

seg. ALI lega autonomie e organizzazione degli enti locali Molise

Federconsumatori CGIL Molise

ADOC- Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori

Associazione TDDS “Guardiamo Avanti”

Nicola Messere – Direttore Cassa Edile Molise

Cassa Edile del Molise

FILT CGIL Molise

ORSA Ferrovie Molise

UGL Trasporti Molise

FIT CISL Molise

UIL Trasporti Molise

ASSTA Associazione Studenti Scienza Tecnologia Alimentare

MMS Molise Medical School

ESN Unimol (Erasmus Student Network Unimol)

SISM – Segretariato Italiano Studenti Medicina

AUSF – Associazione italiana studenti universitari molise

ASA – Associazione Studenti Agraria

OMNIA UNIMOL – Associazione Culturale Universitaria

CITTADINANZA ATTIVA Molise

Italia Nostra

La terra Cammino Molise

Il nostro quartiere San Giovanni

ANPI – Molise

Legambiente

Osservatorio Molisano sulla Legalità