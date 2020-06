Mosem in tilt, Facciolla: rinviate il click day

Sono sempre di più le piccole e medie imprese molisane e che stanno provando ad accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione Molise in seguito all’emergenza Covid che ha provocato gravi cali del fatturato e, purtroppo, sono sempre di più coloro che non riescono ad accedere al Mosem.

Il Mosem è il sistema informativo integrato per la raccolta, la gestione e la trasmissione delle informazioni relative ai progetti d’investimento finanziati, in questo caso, dal Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo(FSE).



Molti imprenditori e tantissimi professionisti ci segnalano difficoltà nell’accesso al portale, nella fase di registrazione ed infine difficoltà nel completamento della procedura.



Di fronte all’evidente inefficienza di questo sistema e dato che il 12 giugno 2020 è previsto il click day, chiediamo al presidente della Regione Molise di mettere a punto il sistema informatico e rivedere la procedura di assegnazione delle risorse finanziarie per dare a tutte le PMI molisane la possibilità di accedere a questi contributi.



È fondamentale a questo punto rimandare la scadenza dell’avviso e quindi rinviare il click day perché se il Mosem è andato in tilt non si rischi di mandare in tilt anche tutte le piccole medie imprese molisane.

Avv. Vittorino Facciolla

Consiglio Regionale del Molise – Gruppo Consiliare Partito Democratico