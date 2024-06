Montagano/ Dimissioni-lampo del sindaco, l’avv. Iacovino: “una situazione politica che andrebbe spiegata”

La notizia delle dimissioni- lampo del neoeletto sindaco di Montaganao, Giuseppe Tullo, per motivi personali, è arrivata come fulmine a ciel sereno negli ambienti politici molisani. Sull’argomento interviene l’avvocato Enzo Iacovino, suo conterraneo, che dice la sua in un post su Facebook.

“Dimissioni record di un sindaco appena proclamato eletto. Il sindaco appena rieletto si è dimesso formalmente per motivi personali ma è chiaro che i motivi sono ben altri- scrive Iacovino.

E’ evidente a tutti il messaggio lanciato nei confronti di chi vorrebbe incidere sulle scelte della composizione della giunta e pertanto sulla gestione amministrativa del Comune.

Un gesto che sottende una situazione politica che andrebbe spiegata meglio dal sindaco agli elettori che lo hanno appena votato e che oggi leggono il classico messaggio: “o mi lasciate mani libere o tutti a casa e di nuovo al voto!”

Ora bisogna capire chi e perché vincerà il braccio di ferro tra il sindaco e chi lo ha indotto alle dimissioni!

Lo sapremo entro 20 giorni- conclude l’avvocato – termine entro il quale il sindaco potrà confermare o ritirare le rassegnate dimissioni!”