Mobilità in deroga ex ITTIERRE: pubblicato l’avviso per le domande

Con provvedimento del Servizio Politiche per l’Occupazione del Dipartimento Terzo della Giunta regionale n. 7172 in data 18 dicembre 2019 (oggi), è stato pubblicato l’Avviso rivolto ai lavoratori già dipendenti di imprese insistenti nel perimetro dell’Area di Crisi industriale complessa, finalizzato al riconoscimento di ulteriori n. 5 mensilità di trattamento di mobilità in deroga, da fruire senza soluzione di continuità temporale in aggiunta a precedenti trattamenti di mobilita ordinaria o in deroga.

‘’ L’iniziativa – precisa l’Assessore al lavoro Luigi Mazzuto – è stata assunta a valle di un difficile percorso politico-amministrativo, che ha richiesto un articolato impegno del Governo nazionale e del Parlamento e una fitta interlocuzione con il Ministero del Lavoro, perché potessero essere reperite le necessarie risorse finanziarie e rimossi gli ostacoli di ordine normativo che precludevano la possibilità di questo riconoscimento in favore di ex lavoratori espulsi dai processi produttivi per crisi aziendali; non era scontato il risultato, importante è essere arrivati fino in fondo’’, ha chiosato l’Assessore Mazzuto.

Le istanze dovranno essere presentate dai lavoratori entro trenta giorni dalla data odierna con le modalità descritte nell’Avviso, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Molise.

Gli uffici amministrativi dell’Amministrazione regionale sono comunque a disposizione per le necessarie informazioni e istruzioni operative.