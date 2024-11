Liste d’attesa infinite. La salute non può aspettare. La Regione e l’Asrem recuperino in fretta i ritardi

Ennesima brutta figura sui media nazionali per chi gestisce la Sanità in Molise.

Nel programma di Rete 4 “Fuori dal coro”, le lunghe liste d’attesa molisane.

Dal 2022/2023, su 4.396.000 € erogati al Molise, solo il 2% sembra utilizzato per abbattere le liste d’attesa. Intanto, agli sportelli ASREM, per molte richieste specialistiche i pazienti si sentono rispondere che le liste sono bloccate o bisogna attendere il 2025. Il Commissario straordinario Bonamico ha esclamato, sconsolato, “quelli dell’ASREM non rispondono mai!“, parlando però di 600.000 € di spesa sui circa 4,4 milioni assegnati dal fondo sanitario nazionale al Molise per abbattere i tempi di attesa.

Solo oggi, poi, si apprende che la struttura commissariale, con decreto n. 164, ha ufficializzato la nomina di Bruno Carabellese come Responsabile Unico Regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) col compito di monitorare e ottimizzare i tempi delle liste d’attesa.

“Su questa materia si è navigato a vista – sottolinea la Capogruppo del PD Fanelli – Dapprima si sono ‘arruolate’ le strutture private convenzionate, poi si è raggiunto l’accordo con i sindacati per le prestazioni aggiuntive a 50 € l’ora, oltre l’attività Libero Professionale intramoenia (ALPI) che poteva essere incrementata nelle strutture pubbliche”.

“La salute non può attendere” – l’amaro commento della Consigliera Fanelli – le liste d’attesa e il primato negativo nazionale non ci consentono ritardi nell’uso dei fondi e – aggiunge Fanelli – non bastano le dichiarazioni dei vertici aziendali ASREM che si autoassolvono, in quanto ai ritardi, perché in linea con quelli di altre regioni”.