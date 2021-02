Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Sbloccare subito decontribuzione per imprese del Sud”

“La decontribuzione del 30% sul costo del lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2021 a favore delle imprese del Mezzogiorno, al fine di incentivare le assunzioni, purtroppo è ancora bloccata. Una delle tante promesse rimaste inattuate nel libro dei sogni del Governo Conte. È inaccettabile lo stucchevole rimpallo di responsabilità fra il presidente dell’INPS Tridico e il ministro del Lavoro Catalfo.

Non possiamo tollerare che i lavoratori del Meridione paghino sulla propria pelle i dissidi interni all’esecutivo giallorosso. Una situazione che deve essere subito risolta, considerato che il tasso di occupazione nelle regioni del centro-sud è inferiore alla media nazionale. In un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo affrontando, il mancato esonero contributivo causato dai rallentamenti dell’INPS equivale a condannare le imprese a una morte certa.

Occorre, quindi, intervenire subito per eliminare gli squilibri e le diseguaglianze che rallentano la crescita del Mezzogiorno. È a rischio la coesione nazionale e la ripresa del Paese nel suo insieme.” Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla mancata attuazione della decontribuzione del 30% sul costo del lavoro prevista per favorire le assunzioni nelle regioni del Sud.