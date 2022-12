Infopoint del Molise: dopo Roma segnalazioni anche da Napoli

Le problematiche relative agli Infopoint promozionali della Regione Molise non riguardano soltanto Roma, ma interesserebbero anche Napoli.

A seguito della segnalazione effettuata dall’associazione “Forche Caudine” circa la presenza di una incolpevole ragazza salentina quale hostess dello stand molisano, ignara della storia e della cultura regionale, l’associazione sta ricevendo analoghe segnalazioni da Napoli.

Un ragazzo campobassano ha spiegato all’associazione di aver riscontrato le stesse identiche problematiche alla stazione di Napoli. “Ero di passaggio verso metà novembre e, sapendo dell’iniziativa, l’ho cercato – ha riferito all’associazione. “Innanzitutto l’ho trovato desolatamente vuoto nonostante fosse ora di punta, con la ragazza che si stava facendo i fatti suoi al cellulare. Ho deciso di entrare per vedere cosa avesse da offrire e oltre a ricevere solamente una misera piantina (secondo me fatta anche male, ho avuto difficoltà io a decifrarla, figuriamoci un turista) anche in questo caso ho trovato una ragazza del posto, napoletana, poco preparata che, una volta saputo che ero molisano, è stata lei a chiedere informazioni a me e a rivelarmi che a dicembre si sarebbe occupata della stessa mansione ma per la Regione Lombardia. Anche in questo caso non credo assolutamente che la colpa sia della ragazza ma mi ritrovo d’accordo con le vostre lamentele e spero possiate portare all’attenzione pubblica questo modo di fare decisamente approssimativo e arrogante della nostra classe politica”.

Altra problematica: è mancata del tutto l’animazione, per cui gli stand erano quasi sempre desolatamente vuoti.

I paradossi delle ragazze pugliesi e campane agli stand del Molise sono già usciti fuori regione: una articolo è uscito sul pugliese La Gazzetta del Mezzogiorno.