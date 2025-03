Incremento Reddito di Libertà, Lancellotta: impegno del Governo a sostegno delle donne

“Il Governo Meloni conferma il proprio impegno concreto a favore delle donne vittime di violenza mediante l’incremento del reddito di libertà. L’aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno rappresenta un sostegno essenziale per favorire l’autonomia economica di chi si trova in una situazione di vulnerabilità.

Questa misura è destinata alle donne in difficoltà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali. L’attenzione del nostro esecutivo verso le vittime di violenza resta una priorità. Con questo provvedimento compiamo un ulteriore passo avanti per garantire loro un futuro di indipendenza, sicurezza e serenità” – È quanto dichiarato dall’On. Elisabetta Lancellotta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.