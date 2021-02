Incentivare un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso , approvato odg a firma Facciolla – Fanelli

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal Consigliere Vittorino Facciolla e sottoscritto anche dalla collega Fanelli, avente ad oggetto “Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Incentivare un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come previsto nell’obiettivo 8 dell’agenda 2030 dell’ONU”. E’ intervenuto per dichiarazione di voto il Consigliere Nola.

L’odg impegna la Giunta regionale del Molise ad attivare programmi di educazione e percorsi di formazioni ai diritti umani e alla cittadinanza inclusiva secondo quanto contenuto nella Carta europea sull’educazione alla cittadinanza democratica e sull’educazione ai diritti umani del Consiglio d’Europa e nelle Dichiarazioni delle Nazioni Unite rispettivamente sull’educazione e la formazione ai diritti umani e sul diritto alla pace.

Si impegna altresì l’Esecutivo regionale ad avviare azioni concrete formulate con l’obiettivo di riconoscere “tutti i diritti umani per tutti”, contrastando ogni violazione degli stessi.