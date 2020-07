Il SOA denuncia: Disservizi sanitá al Vietri di Larino . Attesa e lunghe file al Cup i cittadini chiamano i carabinieri

Mentre la politica regionale continua a pensare alla spartizione delle poltrone in regione chi continua a pagare in termini di disagi e disservizi sono solo e sempre i cittadini ,una telenovelas a puntate che non conosce fine , a Termoli anziani e pazienti in fila fuori l’ospedale come anche a Campobasso nei giorni scorsi, cosí ieri mattina a Larino presso il cup del Vietri ,una sola impiegata allo sportello con decine e decine di persone che dopo aver aspettato per ore hanno rischiato di vedersi negato il servizio attivo fino alle 12 e 30, solo l’intervento dei carabinieri allertati da una cittadina esasperata hanno scongiurato ulteriori disagi , intanto l’impiegata vista la situazione ha continuato a prestare il lavoro volontariamente a tutti coloro che avevano preso il numero di prenotazione per accedere al servizio.



Abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asrem Florenzano il 2 Luglio 2020 a Campobasso durante la protesta collettiva dell’aggregazione dei liberi cittadini in lotta per gli ospedali e la sanità pubblica , in quella sede abbiamo denunciato tutte le criticità .

Di certo non ci siamo illusi dei buoni propositi dello stesso , a chiacchiere si è specialisti mentre i fattacci quotidiani sono sotto gli occhi di tutti.Nuovamente intimiamo di porre fine a questi comportamenti dove la disorganizzazione , la mancanza di personale e di macchinari è all’ordine del giorno.



La politica regionale continua ad occuparsi sfacciatamente delle poltrone e basta.Continueremo con forza ad opporci alla miseria e alla disonestá di questi personaggi , al fianco di una popolazione stremata e sfruttata dai giochetti politici di potere.



Per SOA Sindacato Operai Autorganizzati – Andrea Di Paolo, Dilma Baldassarre