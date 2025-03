Gravina (M5S): «Regione disattenta, 308 mila euro persi: chi pagherà le conseguenze?»

«Una mancanza grave che priva il Molise di risorse fondamentali per i servizi educativi destinati ai più piccoli. La Regione non ha trasmesso nei tempi previsti la programmazione necessaria per accedere alla quota perequativa del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, perdendo così oltre 308 mila euro che sono stati redistribuiti ad altre Regioni»

A dichiararlo è il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, che ha presentato un’interpellanza urgente per chiedere chiarimenti su una vicenda che rischia di avere ripercussioni concrete su Comuni e famiglie molisane.

«Perdere risorse di questo tipo significa sottrarre opportunità ai nostri bambini e creare difficoltà ai Comuni, che ora si trovano senza un sostegno economico su cui contavano. Andrebbe spiegato ai molisani perché la Regione non abbia rispettato una scadenza così importante, lasciando che questi fondi finissero altrove. Il Molise non può permettersi leggerezze simili, soprattutto in un settore così delicato come quello dell’educazione e della prima infanzia» ha aggiunto Gravina.

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 17 gennaio 2025 certifica, infatti, che la Regione Molise non ha inviato la propria programmazione entro il termine del 30 novembre 2024, causando così la perdita delle risorse assegnate.

«Una mancanza che avrebbe potuto essere evitata con una gestione più attenta e organizzata», ha dichiarato Gravina, primo firmatario dell’interpellanza urgente, sottoscritta anche dai consiglieri del M5S Andrea Greco e Angelo Primiani, con la quale chiede di sapere quali siano le ragioni di questa grave omissione e, soprattutto, quali misure intenda adottare la Regione per evitare che a pagarne il prezzo siano i servizi educativi per l’infanzia.

«Ora, come detto, è innanzitutto doveroso chiarire perché la Regione non abbia rispettato i termini e se abbia intenzione di reperire risorse alternative per garantire gli interventi previsti. Oppure dobbiamo pensare che i servizi educativi subiranno un ulteriore impoverimento?» ha incalzato Gravina.

Secondo il Piano di azione nazionale, i fondi perduti dal Molise sono stati redistribuiti tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Regioni che hanno rispettato i tempi e ottenuto l’assegnazione delle risorse. «Mentre altrove si lavora per ottenere il massimo dalle opportunità di finanziamento, qui perdiamo risorse per negligenza. Un paragone che dovrebbe far riflettere chi oggi governa questa Regione, chiamato a spiegare ora pubblicamente cosa sia successo. Su questo come su altri temi non ci si può eclissare politicamente a piacimento, perché il rischio è che ciò che di negativo è accaduto possa ripetersi anche in futuro» ha sottolineato Gravina.