Gravina (M5S):  Elettrificazione Campobasso-Roma: ritardi e versioni contrastanti sui lavori ferroviari, i molisani non possono più aspettare

Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, rileva tutte le gravi incongruenze emerse nella risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’interrogazione parlamentare sui ritardi nei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso.

L’interrogazione, depositata su spinta dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Molise, è stata presentata dai parlamentari del M5S, con primo firmatario l’onorevole Angelo Santillo. “Avevamo chiesto trasparenza e risposte chiare, ma quello che emerge è un quadro ancora più confuso e preoccupante”, afferma Gravina. “Si confermano ritardi, mancanza di programmazione e soprattutto dichiarazioni contraddittorie da parte di RFI, che minano la credibilità dell’intero iter.”

Secondo quanto dichiarato da RFI in Consiglio regionale, i ritardi erano imputabili alla necessità di utilizzare una Tunnel Boring Machine (TBM), simile a quella impiegata per la linea Napoli-Bari, ma difficile da reperire perché le unità disponibili in Europa provenivano dalla Cina ed erano già impegnate. Tuttavia, nella risposta ministeriale si apprende che per concludere i lavori non sarà utilizzata alcuna TBM, smentendo così quanto affermato in precedenza.

“È evidente che ci vengono fornite versioni contrastanti e diverse, a seconda dei contesti, senza però alcuna doverosa spiegazione”, sottolinea Gravina.

Un’altra incongruenza riguarda il numero di gallerie interessate da problemi strutturali. “In Consiglio regionale, RFI aveva parlato di due gallerie crollate sulla tratta Vinchiaturo-Campobasso, mentre ora il Ministero indica che il cedimento ha riguardato solo la galleria Colle Barone. Inoltre, apprendiamo che solo dopo il crollo si sarebbero attivate ulteriori indagini, nonostante la natura del terreno e lo stato di conservazione delle strutture fossero già ben noti. Questo dimostra che la programmazione è stata completamente inadeguata.”

Dalla risposta ministeriale emerge con chiarezza che i lavori di elettrificazione della tratta Vinchiaturo-Campobasso non termineranno prima del 2028. Questo significa che fino ad allora Campobasso resterà privo di un collegamento ferroviario diretto con Roma, con tutti i disagi che ne derivano per cittadini e pendolari.

Inoltre, il Ministero conferma che l’intervento complessivo di elettrificazione della Roccaravindola-Isernia-Campobasso ha un costo di 393 milioni di euro, ma ad oggi risulta finanziato solo per 293 milioni. Mancano ancora 100 milioni di euro, che dovranno essere individuati nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra MIT e RFI.

“Oltre ai ritardi, dobbiamo fare i conti con un assurdo spezzatino temporale nella realizzazione dei lavori – ha rimarcato Gravina-. Negli ultimi anni, le tratte ferroviarie molisane sono state oggetto di cantieri a singhiozzo, con chiusure e riaperture continue che hanno solo aggravato i disagi per i cittadini. In questo scenario di incertezza, chi garantisce che i fondi mancanti saranno realmente stanziati?”

“Di fronte a questa situazione, il silenzio delle istituzioni nazionali e locali è oggettivamente difficile da concepire e da accettare per i cittadini molisani”, attacca Gravina. “Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e l’Assessore regionale ai Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, Michele Marone, devono farsi carico di questa emergenza e pretendere risposte chiare da RFI. Qui non chiediamo miracoli ma pretendiamo che il Molise sia considerato al pari di altre regioni. Si parla del progetto faraonico del ponte sullo Stretto quando qui per elettrificare una piccola rete e dotare il capoluogo di regione di una infrastruttura ferroviaria bisogna attendere anni. E allora, i dubbi che avevamo sollevato, alla luce delle risposte fornite da RFI in sede parlamentare, alimentano ancora di più il sospetto che gli investimenti in Molise non siano una priorità del Governo, con buona pace della filiera istituzionale.”