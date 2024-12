Governo/Lancellotta (FDI): fiducia e congratulazioni a Tommaso Foti

“Desidero congratularmi con Tommaso Foti per la sua nomina a Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Sud e il Pnrr. Questa scelta rappresenta il riconoscimento del suo straordinario percorso politico e della profonda competenza maturata negli anni. Tommaso Foti ha saputo dimostrare, sia in Parlamento sia nel nostro partito, un approccio equilibrato, lungimirante e sempre orientato al servizio del Paese.

Sono sicura che saprà affrontare le importanti sfide legate al Pnrr, alle politiche di coesione e allo sviluppo del Sud con il medesimo impegno e spirito di responsabilità che lo hanno contraddistinto in altri ruoli da lui rivestiti. La nomina conferma come questa maggioranza sappia valorizzare l’esperienza e il merito. Un ringraziamento speciale a lui, come Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia, per i suoi insegnamenti e per averci guidato ed incoraggiato sempre. È il nostro orgoglio. Buon lavoro al nuovo Ministro” – È quanto affermato dal deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.