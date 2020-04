Giunta Regionale: dopo l’approvazione del Bilancio Toma riconfermerà gli assessori “dimissionari”?

Ora, dopo il rientro degli assessori in Consiglio, l’uscita dei primi non eletti, che hanno fatto ricorso, l’approvazione del Bilancio triennale, si apre la fase successiva. Toma dovrà nominare il nuovo Esecutivo: potrà riconfermare gli uscenti Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Vincenzo Niro e Roberto Di Baggio, fuori dovrebbe rimanere l’esterno Luigi Mazzuto in quota Lega, che sembra la soluzione che tutti si aspettano, oppure nominare l’Esecutivo tutto esterno al Consiglio. Per Maurizio Tiberio il ruolo assessorile dovrebbe cessare con la composizione della nuova Giunta. Resta l’incognita su chi prenderà il suo posto.