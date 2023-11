Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, Gravina: Dobbiamo riflettere sul valore della pace

Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, Gravina: “Dobbiamo riflettere sul valore della pace e su quanto sia necessario che il nostro Paese sia sempre attivo diplomaticamente per sostenere ogni forma di collaborazione internazionale per prevenire conflitti e guerre”

Come accade ogni anno in occasione della data del 4 novembre, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, anche la città di Campobasso ha celebrato il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”.

Presente alla manifestazione che ha preso il via con un corteo partito da Piazza Pepe e ha raggiunto il Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, anche Roberto Gravina, consigliere regionale ed esponente del MoVimento 5 Stelle.

“La nostra Repubblica è nata grazie ai sacrifici di chi, con onore e lealtà, ha difeso il nostro paese durante i conflitti mondiali per poi garantire alla popolazione italiana, nel corso degli anni, con il proprio impegno quotidiano, una pace lunga e duratura. – ha dichiarato Roberto Gravina a margine delle celebrazioni – Tutto quello che oggi e sempre le nostre Forze Armate compiono nelle operazioni sia nazionali che internazionali nelle quali sono chiamate a intervenire, in questa giornata e ancor di più in questo tempo, deve portarci a riflettere sul valore della pace e su quanto sia necessario che il nostro Paese, consapevole dei valori di democrazia e libertà che ha elaborato lungo la sua storia, sia sempre attivo diplomaticamente per sostenere ogni forma di collaborazione internazionale attraverso il dialogo e il confronto, lavorando con tutte le sue componenti politiche, istituzionali e militari per prevenire conflitti e guerre, proprio nel solco di ciò che i nostri militari, impegnati per garantire pace e sicurezza in tante aree del mondo, già fanno con professionalità e, soprattutto, con una vicinanza alla gente e alle popolazioni che ci rende fieri di loro.”