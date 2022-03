Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, il messaggio del Presidente Roberti

Venerdì 18 marzo 2022 ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.A Palazzo Magno, sede della Provincia di Campobasso, bandiere a mezz’asta. “Un giorno per ricordare chi, colpito dal Covid, il nemico che stiamo combattendo da venticinque mesi, non ce l’ha fatta – il commento del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Quasi seicento le vittime registrate in Molise a causa della pandemia. Oggi che vediamo la luce in fondo al tunnel, soprattutto grazie alla massiccia campagna vaccinale, con il prossimo allenamento delle restrizioni, siamo chiamati comunque alla prudenza, pur guardando al futuro con l’ottimismo di poter riavvicinare quelle distanze sociali, che in due anni ci hanno allontanato soprattutto dagli affetti più cari”.”Il ringraziamento oggi va a tutti coloro che da venticinque mesi stanno lavorando, con abnegazione e dedizione, per salvare migliaia di vite. E il pensiero, con una preghiera, va a chi non c’è più”.