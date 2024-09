Gigafactory, per Legambiente è uno stop che parte da lontano

Termoli paga la mancanza di programmazione sul tema della mobilità elettrica nel nostro paese.

L’unico modo per tutelare i livelli occupazionali dell’industria italiana è investire in innovazione, puntando sulla decarbonizzazione della mobilità. Non c’è alternativa alla Gigafactory” questo il commento del presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco alla notizia dello stallo al tavolo della trattativa sul futuro dello stabilimento di Termoli. “Fino a quando non capiremo la direzione verso cui sta andando il mondo della mobilità, che non è più quello dello scorso decennio non usciremo dalla dicotomia che si è venuta a creare tra occupazione e transizione ecologica della mobilità. È questo un percorso che però non può essere condizionato dalla scadenza del cronoprogramma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è invece è la chiave per superare le difficoltà dovute alla mancanza di batterie elettriche più efficienti e con minori costi di produzione, investendo in ricerca e sviluppo. Infine – conclude De Marco – bisogna fare in modo che l’investimento previsto su Termoli resti su quell’area industriale evitando di avere la beffa oltre al danno.”