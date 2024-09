Federazione Medici Territoriali: Urgente mettere in sicurezza i medici, silenzio assordante della politica

Dura la presa di posizione di Ernesto La Vecchia, segretario regionale del Molise di FMT (Federazione Medici Territoriali): “La principale causa di questo clima ingiustificato di violenza contro il personale sanitario ha anche una sua particolare aggravante per alcune serie inefficienze dell’organizzazione dei servizi sul territorio. E i medici finiscono per essere i capri espiatori di una società sempre più rabbiosa.



La denuncia di FMT: cultura della sopraffazione ma anche sottofinanziamento della sanità regionale, poco personale, sicurezza inadeguata e servizi deficitari. Medici e sanitari capro espiatorio di tutto ciò e dei violenti.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza verbale e fisica contro medici e operatori della sanità, la Federazione Medici Territoriali-FMT ha denunciato l’aggravarsi del fenomeno delle aggressioni nella sanità pubblica regionale.

Ernesto la Vecchia, segretario regionale di FMT, ha sottolineato: “Una realtà sempre più preoccupante: anche a Campobasso assistiamo a un fenomeno che unisce la cultura della sopraffazione da un lato, e dall’altro le conseguenze del sottofinanziamento della sanità regionale: poco personale, sistemi di sicurezza inadeguati e servizi deficitari, con cittadini sempre più frustrati e aggressivi. Medici e sanitari capro espiatorio di tutto ciò ed in balia dei violenti e dell’illegalità ORMAI DA TROPPO TEMPO .



Un primo segnale da non trascurare e da perseguire, giunge dalla Direzione Generale di Asrem che ha predisposto il potenziamento della sorveglianza al PS.



Servono più risorse nella sanità pubblica, investire in personale, magari valorizzando i tanti giovani medici molisani, investire in posti letto, investire nella sanità del territorio, investire nel potenziamento del pronto soccorso, del 118 e della continuità assistenziale. E, chiaramente, la messa in sicurezza delle strutture e dei medici e sanitari, con più controlli e più forze dell’ordine.



Più sanità pubblica di qualità e più campagne anche di educazione nelle scuole per sconfiggere

questa malattia che attanaglia la nostra società”.



Segretario Regionale FMT Molise

Dott. Ernesto La Vecchia