Europee e comunali in Molise: terza rilevazione, affluenza alle urne del 49,22%

Terza rilevazione, alle 19 di questa sera, domenica 9 giugno, l’affluenza in regione è stata del 49,22%. In provincia di Campobasso ha votato il 49,43% degli aventi diritto, nella provincia di Isernia il 48,02%.

A Campobasso città alle 19 si sono recati ai seggi il 53,80% degli elettori per scegliere il nuovo sindaco.

A Termoli alle 19 di questa sera ha votato il 52,72%.

Per le Europee: in Molise alle 19 di questa sera ha votato il 38.95% . In provincia di Campobasso il dato maggiore con 41,40%, mentre32,95% nella provincia di Isernia: 55,48% il dato di Campobasso città, 54,71% quello di Termoli.