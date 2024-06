Europee e Comunali in Molise: affluenza rilevata sabato del 19,82%

I Comuni al voto in provincia di Campobasso sono 36, 150.286 gli elettori iscritti, 42.583 iscritti al Comune di Campobasso e 28.618 al comune di Termoli.

Alle 23 di ieri sera, sabato 8 giugno, l’affluenza in regione è stata del 19,82%. Affluenza più alta in provincia di Campobasso dove ha votato il 20,14% degli aventi diritto (5 anni fa aveva votato il 19,35%) rispetto a quella di Isernia, ferma al 17,88%.

A Campobasso alle 23 si sono recati ai seggi il 22,79% degli elettori (5 anni fa la percentuale era stata del 19,35%).

A Termoli alle 23 di ieri sera ha votato il 20,94%, contro il 21,01 di cinque anni fa.

In provincia di Isernia alle ore 23 ha votato il 17,88 per cento degli aventi diritto per le Comunali. Per le Europee l’affluenza è stata del 11,21 per cento.

Per quanto riguarda le Europee: in Molise alle 23 di ieri sera ha votato il 14,57% (in linea con la media italiana che è stata del 14,67%).