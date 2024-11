Emergenza idrica – Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), vanno individuate responsabilità e provvedimenti urgenti

L’emergenza idrica che si sta determinando in buona parte della regione non può

essere addebitata esclusivamente alla siccità e quindi alla persistente carenza di

piogge. È in buona parte la dispersione di acqua dalle condotte e dagli impianti,

specie a Campobasso dove secondo l’azienda speciale perdiamo il 70 per cento

dell’acqua fornita, una delle cause principali. Lo sottolinea Aldo Di Giacomo,

presidente Associazione Cultura e Solidarietà per il quale i cittadini non vogliono

assistere inermi ai nuovi stop notturni all’erogazione dell’acqua per il fine

settimana che dovrebbero interessare diversi comuni, da Bojano a Campobasso.

Alla Regione e al Governo è indispensabile rivendicare un programma

straordinario di ammodernamento di impianti e condotte utilizzando

efficacemente i fondi del Pnrr e quelli provenienti dall’Unione Europea. Sono soldi

che vanno spesi per infrastrutture e servizi alle nostre comunità e l’acqua è un

servizio essenziale. Abbiamo già perso troppo tempo – dice Di Giacomo – senza

individuare responsabilità, strumenti e mezzi per superare i colpevoli ritardi. Per

questo ci aspettiamo che il tavolo tecnico istituito dalla Regione per monitorare la

situazione delle sorgenti e trovare una soluzione alla crisi di liquidità di Molise

Acque convocato per lunedì 18 prossimo assuma decisioni che l’emergenza

richieda oltre a dare conto ai cittadini e alle imprese su cosa sta accadendo e cosa

si intende fare.