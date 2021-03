Emergenza Covid/Restano in zona rossa Termoli, Agnone, Jelsi e Toro

L’Unità di Crisi, dopo aver ascoltato il parere del Cts, ha deciso di istituire delle micro zone rosse, pertanto al momento resteranno in zona rossa i comuni di Termoli, Agnone, Jelsi e Toro , con le regole della zona rossa, compresa la chiusura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda gli altri centri della regione, ogni sindaco potrà, qualora lo riterrà opportuno e in base alle evidenze relative al diffondersi del virus, chiudere in presenza le scuole di ogni ordine e grado.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento ai territori comunali di Agnone, Jelsi, Termoli e Toro, zone rosse.



Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=91031