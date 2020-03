‘Emergenza Covid 19. Combattiamolo insieme’, il PD Molise lancia la raccolta fondi per i DPI del personale medico sanitario

L’Italia sta vivendo una vera e propria emergenza, non possiamo rimanere indifferenti.

Stiamo già seguendo le direttive date dal Governo nazionale ed invitiamo tutti, ancora una volta, a rimanere a casa il più possibile così da ridurre e possibilmente interrompere la catena di contagio.

Qui in Molise lo stiamo facendo e sembra che i buoni comportamenti adottati da tutti noi abbiano già dato come risultato il fatto che, ad oggi 15 marzo, non si registrano nuovi contagi.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più.

Come Partito Democratico sentiamo la necessità di contribuire anche in altro modo. Per questo abbiamo ideato la campagna ‘Emergenza Covid 19. Combattiamolo insieme’ e abbiamo messo a disposizione un IBAN dove potranno confluire le donazioni di tutti gli iscritti al partito e di quanti vorranno versare un contributo.

Abbiamo deciso, date le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni, di devolvere l’intera somma raccolta, al personale sanitario che sta combattendo in prima linea questa battaglia e che è il più esposto al rischio di contagio.

A medici, infermieri ed operatori sanitari vogliamo donare tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari: mascherine, camici, guanti, cappelli e tutto ciò che può essergli utile per continuare a svolgere in sicurezza il loro lavoro in corsia.

La raccolta fondi terminerà il prossimo 25 marzo 2020 e potrà essere seguita costantemente attraverso la pagina Facebook del PD Molise.

Restiamo a casa e combattiamolo insieme!